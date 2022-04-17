Ракетний удар по Броварах: частину міста знеструмлено, обійшлося без постраждалих
В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Броварах (Київська область) знеструмлено частину міста. За попередніми даними, постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Броварів Ігоря Сапожка.
За його словами, поки не можна розголошувати подробиці про наслідки ракетного удару. Але в результаті знеструмлено наступні вулиці:
- Броварської Сотні
- Володимира Великого
- Гагаріна
- Героїв Небесної Сотні
- Київська
- Короленка
- Марії Лагунової
- бульвар Незалежності
- Олімпійська
- Поповича
- Сергія Москаленка
- Симона Петлюри
- Симоненка
- Шевченка
"Ситуація поступово налагоджується, проводимо аварійні перемикання, щоб забезпечити електропостачання по всьому місту. Також виправляємо ситуацію щодо водопостачання та водовідведення, що теж вимагає певного часу. У місті працюють всі бювети. За попередніми даними обійшлося без жертв і постраждалих", - зазначив Сапожко.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по Броварах і пошкодили кілька об'єктів місцевої інфраструктури.
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