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Ракетний удар по Броварах: частину міста знеструмлено, обійшлося без постраждалих

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Бровари, Неділя 17 квітня 2022 14:09
Ракетний удар по Броварах: частину міста знеструмлено, обійшлося без постраждалих Фото: мер Броварів Ігор Сапожко (facebook com i sapozhko)
Автор: Олександр Мороз

В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Броварах (Київська область) знеструмлено частину міста. За попередніми даними, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Броварів Ігоря Сапожка.

За його словами, поки не можна розголошувати подробиці про наслідки ракетного удару. Але в результаті знеструмлено наступні вулиці:

  • Броварської Сотні
  • Володимира Великого
  • Гагаріна
  • Героїв Небесної Сотні
  • Київська
  • Короленка
  • Марії Лагунової
  • бульвар Незалежності
  • Олімпійська
  • Поповича
  • Сергія Москаленка
  • Симона Петлюри
  • Симоненка
  • Шевченка

"Ситуація поступово налагоджується, проводимо аварійні перемикання, щоб забезпечити електропостачання по всьому місту. Також виправляємо ситуацію щодо водопостачання та водовідведення, що теж вимагає певного часу. У місті працюють всі бювети. За попередніми даними обійшлося без жертв і постраждалих", - зазначив Сапожко.

Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська завдали ракетного удару по Броварах і пошкодили кілька об'єктів місцевої інфраструктури.

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