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У Луганській області після обстрілу обвалився будинок: троє загиблих

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Луганськ, Вівторок 26 квітня 2022 13:38
У Луганській області після обстрілу обвалився будинок: троє загиблих Фото: на Луганщині після обстрілу обвалився будинок (t.me/luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Гурковська

Три людини загинули та одна жінка вижила після обвалу будинку в Попасній. В момент обвалу мешканці ховались від обстрілів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Вони ховалися в підвалі від російських снарядів. Але саме в цей будинок і прилетіло. Стався обвал стін та перекриття до самого підвалу. Людей завалило", - пише він.

Після обвалу будинок зайнявся. Рятувальникам вдалося загасити полум'я, однак три людини, що там знаходилися, були вже без ознак життя.

"Одна жінка вижила", - додав Гайдай.

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