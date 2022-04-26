У Луганській області після обстрілу обвалився будинок: троє загиблих
Три людини загинули та одна жінка вижила після обвалу будинку в Попасній. В момент обвалу мешканці ховались від обстрілів російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Вони ховалися в підвалі від російських снарядів. Але саме в цей будинок і прилетіло. Стався обвал стін та перекриття до самого підвалу. Людей завалило", - пише він.
Після обвалу будинок зайнявся. Рятувальникам вдалося загасити полум'я, однак три людини, що там знаходилися, були вже без ознак життя.
"Одна жінка вижила", - додав Гайдай.
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