Ракетний удар по Одесі: серед загиблих й постраждалих є діти

Внаслідок ракетного удару по Одесі загинула 13-річна дитина. Ще одна отримала важкі поранення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку нардепа Олексія Гончаренка.
"За попередніми даними, внаслідок ракетного удару по Одесі загинула 13-річна дитина та 17-річна дівчина важко поранена", - пише Гончаренко.
Як відзначив народний депутат, серед інших також є ще загиблі, однак не уточнив їх кількість.
Оновлено 20:55
Згідно з уточненою інформацією, унаслідок удару загинув 15-річний хлопець. З трьома людьми працюють психологи.
За словами начальниці пресцентру сил охорони та оборони "Півдня" Наталі Гуменюк, під час удару в будівлі перебували п'ятеро людей.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Одесі, 2 травня, пролунав гучний вибух. Пізніше стало відомо, що окупанти ракетами пошкодили інфраструктурні об'єкти міста й релігійну споруду.
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