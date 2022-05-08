Ракетний обстріл Миколаївської області: за добу одна загибла та ще 27 поранених

Російські війська минулої доби ракетами обстріляли житлові квартали Миколаєва, Вознесенська та Очакова. Внаслідок чого загинула одна людина, ще 27 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської обласної ради Ганну Замазєєву в Telegram.

"На жаль, маємо тяжких поранених і загиблу. Загибла - літня жінка, яка все життя працювала вчителькою рос.мови і літератури в одній із наших шкіл. Загалом, за минулу добу на Миколаївщині поранено 27 людей. На щастя, дітей серед постраждалих немає", - написала вона.

За її словами, загалом, станом на сьогоднішній ранок, в миколаївських лікарнях знаходяться 159 громадян, що постраждали від атак окупантів на область.

Нагадаємо, вчора внаслідок ракетного удару у Миколаєві були пошкоджені балкони і скла вікон у двох квартирах дев'ятиповерхівки. Крім того, загорілася покрівля бібліотеки. Вона розташована на першому поверсі житлового будинку.

Також стало відомо, що війська РФ випустили за добу 14 крилатих ракет по Одеській і Миколаївській областях.

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