ru ua
Вс, 08 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ракетный обстрел Николаевской области: за сутки одна погибшая и еще 27 раненых

Новина українською →
Николаевская область, Воскресенье 08 мая 2022 13:42
Ракетный обстрел Николаевской области: за сутки одна погибшая и еще 27 раненых Фото: внаслідок ракетних ударів по Миколаївській області загинув один чоловік, ще 27 поранених (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска за прошедшие сутки ракетами обстреляли жилые кварталы Николаева, Вознесенска и Очакова. В результате чего погиб один человек, еще 27 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевского областного совета Анну Замазееву в Telegram.

"К сожалению, имеем тяжелых раненых и погибшую. Погибша я- пожилая женщина, которая всю жизнь работала учительницей рус. языка и литературы в одной из наших школ. В общем, за минувшие сутки на Николаевщине ранены 27 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет", - написала она.

По ее словам, всего по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 159 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.

Напомним, вчера в результате ракетного удара в Николаеве были повреждены балконы и стекла окон в двух квартирах девятиэтажки. Кроме того, загорелась кровля библиотеки. Она расположена на первом этаже жилого дома.

Также стало известно, что войска РФ выпустили за сутки 14 крылатых ракет по Одесской и Николаевской областям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область ракетный удар
NEWS
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
Комендантский час в Украине на 9 мая: решения по областям
DAILY
"Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора "Над Ирпенью смеялись, а она остановила орду". Как живут затопленные и разбитые села под Киевом