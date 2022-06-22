Ракетний обстріл Миколаєва: названо перші наслідки атаки РФ

"Постраждали два підприємства, приватні, на території яких перебували паливно-мастильні матеріали. Одна школа постраждала: вибиті вікна, постраждав дах. П'ять багатоповерхівок - у них вибиті двері в під'їзді, вікна", - розповів мер про наслідки атаки.

За його словами, на одному з підприємств сталося загоряння матеріалів, і зараз майже все місто знаходиться у чорному диму. Погасити полум'я неможливо, тому доводиться чекати, доки все догорить.

Також він зазначив, що інформація щодо жертв і поранених ще уточнюється. Поки що відомо лише про одного загиблого. Ще двоє людей постраждали від вибухів.