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Ракетний обстріл Миколаєва: названо перші наслідки атаки РФ

Фото: Олександр Сєнкевич, мер Миколаєва (mkrada.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок обстрілу Миколаєва пошкоджені декілька будівель міста, у тому числі школа. Поки відомо про одну загиблу людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Миколаєва Олександра Сєнкевича в ефірі телемарафону.

"Постраждали два підприємства, приватні, на території яких перебували паливно-мастильні матеріали. Одна школа постраждала: вибиті вікна, постраждав дах. П'ять багатоповерхівок - у них вибиті двері в під'їзді, вікна", - розповів мер про наслідки атаки.

За його словами, на одному з підприємств сталося загоряння матеріалів, і зараз майже все місто знаходиться у чорному диму. Погасити полум'я неможливо, тому доводиться чекати, доки все догорить.

Також він зазначив, що інформація щодо жертв і поранених ще уточнюється. Поки що відомо лише про одного загиблого. Ще двоє людей постраждали від вибухів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що близько 11:00 у Миколаєві прогриміли два вибухи.

Пізніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив ракетні удари по Миколаєву 22 червня. За його словами, окупанти випустили сім ракет.

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