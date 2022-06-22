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Миколаїв під ракетним обстрілом: перші подробиці

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Миколаїв, Середа 22 червня 2022 11:40
Миколаїв під ракетним обстрілом: перші подробиці Фото: у Миколаєві пролунали вибухьи (novosti-n.org)
Автор: Наталія Юрченко

У Миколаєві сьогодні, 22 червня, пролунали кілька потужних вибухів. У місті оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости N".

Відомо, що близько 11:00 у місті пролунали два вибухи. Їх чули жителі різних районів. Декількома хвилинами пізніше у Миколаєві була оголошена повітряна тривога.

Близько 11:25 у місті пролунав ще один потужний вибух, після чого у небо піднявся чорний стовп диму. Жителі повідомляють, що після ракетних ударів виникли пожежі, які видно навіть на околицях

"Миколаїв перебуває під потужним ракетним обстрілом. У різних мікрорайонах періодично чутно сильні вибухи", - йдеться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що перед вибухами у Миколаєві були зафіксовані запуски ракет з боку тимчасово окупованого Херсону.

Обновлено станом на 11:50

У Миколаєві зафіксували вже сім ракетних ударів та масштабні загоряння. Пошкоджені як інфраструктурні об'єкти, зокрема портової галузі, так і житлові будинки.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі також підтвердив інформацію про сім ракетних ударів.

Миколаїв під ракетним обстрілом: перші подробиці

Фото: Миколаїв під ракетним обстрілом (news.pn)

Нагадаємо, зранку 21 червня російські окупанти в черговий раз обстріляли Миколаїв.

Внаслідок атаки ворога загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

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