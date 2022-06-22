Миколаїв під ракетним обстрілом: перші подробиці
У Миколаєві сьогодні, 22 червня, пролунали кілька потужних вибухів. У місті оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости N".
Відомо, що близько 11:00 у місті пролунали два вибухи. Їх чули жителі різних районів. Декількома хвилинами пізніше у Миколаєві була оголошена повітряна тривога.
Близько 11:25 у місті пролунав ще один потужний вибух, після чого у небо піднявся чорний стовп диму. Жителі повідомляють, що після ракетних ударів виникли пожежі, які видно навіть на околицях
"Миколаїв перебуває під потужним ракетним обстрілом. У різних мікрорайонах періодично чутно сильні вибухи", - йдеться у повідомленні.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що перед вибухами у Миколаєві були зафіксовані запуски ракет з боку тимчасово окупованого Херсону.
Обновлено станом на 11:50
У Миколаєві зафіксували вже сім ракетних ударів та масштабні загоряння. Пошкоджені як інфраструктурні об'єкти, зокрема портової галузі, так і житлові будинки.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі також підтвердив інформацію про сім ракетних ударів.
Фото: Миколаїв під ракетним обстрілом (news.pn)
Нагадаємо, зранку 21 червня російські окупанти в черговий раз обстріляли Миколаїв.
Внаслідок атаки ворога загинула одна людина, ще троє отримали поранення.
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