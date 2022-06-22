Миколаїв під ракетним обстрілом: перші подробиці

У Миколаєві сьогодні, 22 червня, пролунали кілька потужних вибухів. У місті оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости N" .

Відомо, що близько 11:00 у місті пролунали два вибухи. Їх чули жителі різних районів. Декількома хвилинами пізніше у Миколаєві була оголошена повітряна тривога.

Близько 11:25 у місті пролунав ще один потужний вибух, після чого у небо піднявся чорний стовп диму. Жителі повідомляють, що після ракетних ударів виникли пожежі, які видно навіть на околицях

"Миколаїв перебуває під потужним ракетним обстрілом. У різних мікрорайонах періодично чутно сильні вибухи", - йдеться у повідомленні.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що перед вибухами у Миколаєві були зафіксовані запуски ракет з боку тимчасово окупованого Херсону.