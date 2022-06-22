Кім підтвердив удари по Миколаєву: прилетіло сім ракет
Фото: глава Миколаївської ОВА Віталій Кім (nikvesti.com)
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив ракетні удари по Миколаєву 22 червня. За його словами, окупанти випустили сім ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіма в Telegram.
"Перервав інспекцію в районі. Повертаюся в місто. Удар по місту сімома ракетами", - зазначив він.
Раніше ми повідомляли, що близько 11:00 у Миколаєві прогриміли кілька потужних вибухів.
Місцеві ЗМІ повідомили про масштабні пожежі, які видно навіть за містом. За попередніми даними, пошкоджені як інфраструктурні об'єкти, так і житлові будинки.
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