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Кім підтвердив удари по Миколаєву: прилетіло сім ракет

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Миколаїв, Середа 22 червня 2022 12:09
Кім підтвердив удари по Миколаєву: прилетіло сім ракет Фото: глава Миколаївської ОВА Віталій Кім (nikvesti.com)
Автор: Наталія Юрченко

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив ракетні удари по Миколаєву 22 червня. За його словами, окупанти випустили сім ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіма в Telegram.

"Перервав інспекцію в районі. Повертаюся в місто. Удар по місту сімома ракетами", - зазначив він.

Раніше ми повідомляли, що близько 11:00 у Миколаєві прогриміли кілька потужних вибухів.

Місцеві ЗМІ повідомили про масштабні пожежі, які видно навіть за містом. За попередніми даними, пошкоджені як інфраструктурні об'єкти, так і житлові будинки.

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Миколаїв Війна Росії проти України
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