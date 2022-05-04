Ракетний обстріл Львівської області: голова ОВА розповів про наслідки атаки

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів про наслідки ракетного обстрілу, який стався увечері 3 травня. За його словами, окупанти атакували залізничні підстанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Козицького в ефірі телемарафону.
"На даний момент частково один з районів Львівщини знаходиться без струму, ведеться робота з відновлення, є затримка руху потягів. Удар був по залізничним підстанціям, завдано суттєвої шкоди", - зазначив керівник області.
Він додав, що в результаті ворожого обстрілу постраждали дві особи. Вони були госпіталізовані з легкими ушкодженнями.
Нагадаємо, ввечері 3 травня російські військові завдали кілька ракетних ударів по Львівській області.
Раніше Максим Козицький розповів, що окупанти випустили шість ракет з Каспійського регіону, дві з них були збиті силами ППО.
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