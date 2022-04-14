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Ракетний крейсер "Москва" найближчий рік буде небоєздатним, - спікер Одеської ОВА

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Одеса, Четвер 14 квітня 2022 07:50
Ракетний крейсер "Москва" найближчий рік буде небоєздатним, - спікер Одеської ОВА Ракетний крейсер "Москва" (Фото: zn.ua)
Автор: Константин Широкун

Спікер Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що флагман Чорноморського флоту РФ ракетний крейсер "Москва" буде небоєздатним як мінімум один рік. Точний стан корабля росіяни тримають в секреті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Сергія Братчука.

Прес-секретар також зазначив, що за наявними даними, причиною серйозних пошкоджень корабля стало потрапляння вітчизняних крилатих ракет комплексу "Нептун".

Раніше ми повідомляли, що крейсер "Москва" отримав серйозні пошкодження після вибуху. За інформацією Міноборони РФ, в ньому здетонував боєзапас.

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