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Ракетний есмінець США Arleigh Burke увійшов у Чорне море

Автор: Дмитрий Кузнецов

Ракетний есмінець ВМС США Arleigh Burke увійшов в акваторію Чорного моря ввечері 25 листопада. Корабель разом з союзниками і партнерами НАТО буде забезпечувати в регіоні безпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Військово-Морських сил США.

"Ракетний есмінець ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) увійшов в Чорне море в рамках планового патрулювання", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що перебуваючи в Чорному морі, корабель разом з союзниками і партнерами НАТО в регіоні буде забезпечувати безпеку і стабільність морських шляхів в регіоні.

Arleigh Burke - один з чотирьох есмінців ВМС США. Базується на військово-морській базі Рота, Іспанія. Закріплений за командуванням 65-ї оперативної групи на підтримку архітектури комплексної протиповітряної оборони НАТО.

Нагадаємо, в кінці жовтня американський есмінець USS Porter увійшов в акваторію Чорного моря для участі у спільних навчаннях з партнерами по НАТО.

Відзначимо, на захід USS Porter у Чорне море відреагував президент Росії Володимир Путін.

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Сполучені Штати АмерикиЧорне море