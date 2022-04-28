Ракетні удари по Києву. Влучили у дві будівлі, є постраждалі

В результаті сьогоднішнього ракетного удару по Києву є постраждалі. Російські ракети влучили у дві будівлі.

Про це заявила речниця ДСНС Києва Світлана Водолага, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

"Два влучання у нас, один об'єкт, один житловий сектор біля об'єкта, поки це вся інформація", - розповіла Водолага. Влучання, за словами речниці ДСНС, було у перші поверхи, в той час, як на верхніх перебували люди. Наразі невідома точна кількість потерпіла в результаті ракетного удару. На місці вже працюють рятувальники.