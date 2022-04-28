Ракетні удари по Києву: до лікарні потрапили три людини

В результаті сьогоднішніх ракетних ударів по Києву є постраждалі. До лікарні відправили щонайменше трьох людей.

Про це розповів мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал .

"Уточнення по Шевченківському району. Влучання в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці. Обстежують і будинки поруч, виводять людей. Наразі госпіталізували трьох постраждалих", - зазначив мер столиці.

Нагадаємо, під час візиту генсека ООН до Києва на правому березі пролунали потужні вибухи. Як з'ясувалося, російські ракети влучили по Шевченківському району міста.

Як повідомляли в ДСНС, ракети влучили у дві будівлі, одна з них - житлова.

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