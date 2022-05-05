ru ua
Чт, 05 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ракетні удари по Дніпру та обстріл області: стали відомі подробиці вечірніх атак

Новость на русском →
Дніпропетровска область, Четвер 05 травня 2022 09:04
Ракетні удари по Дніпру та обстріл області: стали відомі подробиці вечірніх атак Фото: окупанти вдарили ракетами по Дніпру та обстріляли область (nationalinterest)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти вчора влаштували обстріл Дніпропетровської області, пошкодивши понад два десятки житлових будинків. Після ворог запустив дві ракети по Дніпру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука в Telegram.

"Після вчорашнього обстрілу Великомихайлівської громади, внаслідок якого було частково пошкоджено 25 житлових будинків, будівлю школи, дитсадка, сільського клубу та магазину, надвечір ворог випустив ще дві ракети по Дніпру", - написав Лукашук.

За його словами, одна ракета влучила в об‘єкт транспортної інфраструктури, пошкодивши контактну мережу. Другу ракету вдалося збити силам ППО, в обох випадках минулося без загиблих та постраждалих.

"Станом на цю хвилину в області все спокійно...Широківська та Зеленодольська громади включені до переліку територій, які постраждали внаслідок бойових дій", - додав Лукашук.

Нагадаємо, вчора першим про ракетний удар по Дніпру заявив мер міста Борис Філатов.

Після чого стало відомо, що в результаті ракетного удару по Дніпру є руйнування об'єкту залізничної інфраструктури. Через обстріл припинився рух потягів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Дніпропетровська область ракетный удар
NEWS
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
70-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Війна, мобілізація та ескалація. Чого чекати від Путіна на 9 травня