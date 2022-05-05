Ракетні удари по Дніпру та обстріл області: стали відомі подробиці вечірніх атак

Російські окупанти вчора влаштували обстріл Дніпропетровської області, пошкодивши понад два десятки житлових будинків. Після ворог запустив дві ракети по Дніпру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської облради Миколу Лукашука в Telegram.

"Після вчорашнього обстрілу Великомихайлівської громади, внаслідок якого було частково пошкоджено 25 житлових будинків, будівлю школи, дитсадка, сільського клубу та магазину, надвечір ворог випустив ще дві ракети по Дніпру", - написав Лукашук.

За його словами, одна ракета влучила в об‘єкт транспортної інфраструктури, пошкодивши контактну мережу. Другу ракету вдалося збити силам ППО, в обох випадках минулося без загиблих та постраждалих.

"Станом на цю хвилину в області все спокійно...Широківська та Зеленодольська громади включені до переліку територій, які постраждали внаслідок бойових дій", - додав Лукашук.

Нагадаємо, вчора першим про ракетний удар по Дніпру заявив мер міста Борис Філатов.

Після чого стало відомо, що в результаті ракетного удару по Дніпру є руйнування об'єкту залізничної інфраструктури. Через обстріл припинився рух потягів.

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