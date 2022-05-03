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Ракетний обстріл Дніпропетровської області: зруйновано залізничну інфраструктуру

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Дніпропетровська область, Вівторок 03 травня 2022 22:50
Ракетний обстріл Дніпропетровської області: зруйновано залізничну інфраструктуру Ракетний обстріл Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Тетяна Самарук

Російські війська завдали два ракетних удари по Кам’янському районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

За його словами, було зафіксовано два "прильоти" у Кам’янському районі.

Внаслідок цього ракетного удару сильно зруйнували залізничну інфраструктуру. Також одна людина отримала поранення.

"Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло. Рух потягів зупинено", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що по Дніпропетровській області РФ завдала ракетних ударів, працюють сили ППО.

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