Обстріл Миколаївської ОДА. Кількість жертв знову зросла

В результаті обстрілу будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації загинули 35 осіб. Один з них помер у медзакладі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення глави Миколаївської ОГА Віталія Кима в Telegram .

Раніше ДСНС повідомили про 34 постраждалих в результаті будівлі Миколаївської ОДА.

Нагадаємо, ракетний удар по Миколаївській ОДА був нанесений вранці 29 березня. В результаті обстрілу зруйнована центральна секція, обрушилися з першого по дев'ятий поверхи.

Напередодні Кім повідомив про те, що при ударі по будівлі ОДА загинув український парламентер, який домовлявся з російськими окупантами про здачу ними зброї.

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