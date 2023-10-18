Ракетный удар по Запорожью: полиция показала видео спасения пострадавшего из-под завалов

Правоохранители опубликовали в сети видео, на котором показано спасение пострадавшего из-под завалов.

Также в полиции рассказали, что профильные службы эвакуировали около 50 жильцов дома, попавшего под ракетный обстрел.

Согласно предварительным данным, под завалами могут находиться еще трое жителей дома.

Поисково-спасательные работы продолжаются, добавили в полиции.

Ракетный удар по Запорожью

Российские оккупанты выпустили в ночь на 18 октября шесть ракет по Запорожью, и одна из них попала в многоэтажный дом в центральной части города. В результате атаки погибли два человека, трое были травмированы.

Сама вражеская атака проходила с 01:33 до 01:48. Тип ракет, по которым били россияне, устанавливается.

Как рассказал исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртев, в результате удара дом был разрушен. Глава Запорожской военной администрации Юрий Малашко уточнил, что в результате ночного удара по Запорожью ранения получили мужчины 25 и 29 лет, а также 48-летняя женщина. Погибшие - двое мужчин.