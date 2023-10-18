RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Запорожью: полиция показала видео спасения пострадавшего из-под завалов

Фото: последствия ракетного удара РФ по Запорожью 18 октября (facebook.com/mvs.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В результате российского ракетного удара по жилой многоэтажке в Запорожье ночью 18 октября произошло обрушение в подъезде с 5 по 3 этаж, и под завалами оказались люди. Бойцы ГСЧС проводят поисково-спасательные работы, доставая людей из-под завалов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Правоохранители опубликовали в сети видео, на котором показано спасение пострадавшего из-под завалов.

Также в полиции рассказали, что профильные службы эвакуировали около 50 жильцов дома, попавшего под ракетный обстрел.

Согласно предварительным данным, под завалами могут находиться еще трое жителей дома.

Поисково-спасательные работы продолжаются, добавили в полиции.

 

Ракетный удар по Запорожью

Российские оккупанты выпустили в ночь на 18 октября шесть ракет по Запорожью, и одна из них попала в многоэтажный дом в центральной части города. В результате атаки погибли два человека, трое были травмированы.

Сама вражеская атака проходила с 01:33 до 01:48. Тип ракет, по которым били россияне, устанавливается.

Как рассказал исполняющий обязанности мэра Запорожья Анатолий Куртев, в результате удара дом был разрушен. Глава Запорожской военной администрации Юрий Малашко уточнил, что в результате ночного удара по Запорожью ранения получили мужчины 25 и 29 лет, а также 48-летняя женщина. Погибшие - двое мужчин.

Напомним, ранее, в ночь на 15 октября, российские оккупантs ударили тремя ракетами С-300 по Запорожью. А днем был нанесен еще один ракетный удар.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожьеполицияракетный удар