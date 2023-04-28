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Ракетный удар по Умани: найдено тело еще одного ребенка

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Пятница 28 апреля 2023 19:23
Ракетный удар по Умани: найдено тело еще одного ребенка Фото: в Умани в результате обстрела погибли 23 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Количество погибших в результате ракетной атаки на Умань возросло до 23 человек. Из-под завалов достали тело еще одного ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел Украины.

"По состоянию на 19:00 найдено тело ребенка... Количество погибших: 23, из них четыре ребенка", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска ночью 28 апреля нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области.

В результате ракетным ударом повреждено около 10 многоквартирных домов, вылетели стекла.

Сейчас полиция и спасатели совершают поквартирный обход. В городе объявлен трехдневный траур из-за обстрела. Все праздничные мероприятия упразднены на неопределенный срок.

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Война России против Украины Умань
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Ракетный удар по Умани: найдено тело еще одного ребенка
Ракетный удар по Умани: найдено тело еще одного ребенка
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