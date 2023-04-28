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Ракетний удар по Умані: знайдено тіло ще однієї дитини

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П'ятниця 28 квітня 2023 19:23
Ракетний удар по Умані: знайдено тіло ще однієї дитини Фото: в Умані внаслідок обстрілу загинули 23 особи (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки на Умань зросла до 23 людей. З-під завалів дістали тіло ще однієї дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.

"Станом на 19:00 знайдено тіло дитини... Кількість загиблих: 23, з них чотири дитини", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські війська вночі 28 квітня завдали ракетного удару по Умані Черкаської області.

В результаті ракетним ударом пошкоджено близько 10 багатоквартирних будинків, вилетіли шибки.

Наразі поліція та рятувальники здійснюють поквартирний обхід. У місті оголошено триденну жалобу через обстріл. Усі святкові заходи скасовано на невизначений термін.

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