Ракетный удар по Умани. Из-под завалов извлекли тела еще троих погибших

В Умани из-под завалов дома, куда попала российская ракета, извлекли тела еще троих погибших. Число жертв выросло до 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Facebook.

"Только что спасатели извлекли из-под завалов еще три тела погибших жителей Умани. Всего 10 жертв российской агрессии по состоянию на 10:05", - отметил он.

ГСЧС сообщает, что среди погибших есть ребенок 2013 года рождения. В результате обстрела 18 человек получили ранения, из них 11 госпитализировали. Спасены 17 человек, из них трое детей.

К ликвидации последствий трагедии привлекли 148 спасателей и 36 единиц техники.

Фото: в Умани продолжаются спасательные работы (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Российская ракета попала в многоэтажку. Сначала сообщалось о 3 погибших и 8 пострадавших в результате атаки.

По данным МВД, в Умани в результате ракетного удара повреждено 10 многоквартирных домов.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего погиб ребенок и мама.

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