ua ru
Пт, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетный удар по Умани. Из-под завалов извлекли тела еще троих погибших

Новина українською →
Умань, Пятница 28 апреля 2023 10:18
Ракетный удар по Умани. Из-под завалов извлекли тела еще троих погибших Фото: в Умани снова выросло количество жертв ракетного удара (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталья Юрченко

В Умани из-под завалов дома, куда попала российская ракета, извлекли тела еще троих погибших. Число жертв выросло до 10 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко в Facebook.

"Только что спасатели извлекли из-под завалов еще три тела погибших жителей Умани. Всего 10 жертв российской агрессии по состоянию на 10:05", - отметил он.

ГСЧС сообщает, что среди погибших есть ребенок 2013 года рождения. В результате обстрела 18 человек получили ранения, из них 11 госпитализировали. Спасены 17 человек, из них трое детей.

К ликвидации последствий трагедии привлекли 148 спасателей и 36 единиц техники.

Фото: в Умани продолжаются спасательные работы (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, ночью российские оккупанты нанесли ракетный удар по Умани Черкасской области. Российская ракета попала в многоэтажку. Сначала сообщалось о 3 погибших и 8 пострадавших в результате атаки.

По данным МВД, в Умани в результате ракетного удара повреждено 10 многоквартирных домов.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего погиб ребенок и мама.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Умань Война в Украине Война России против Украины ракетный удар
NEWS
Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)
Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина