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Ракетный удар по Сумской области: есть погибшие и раненые

Сумы, Среда 29 мая 2024 10:45
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Ракетный удар по Сумской области: есть погибшие и раненые Фото: россияне ударили по Краснополью Сумской области 29 мая (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне ударили по Краснополью Сумской области в среду, 29 мая. Есть жертвы и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"Сегодня, 29 мая с территории России был совершен ракетный удар по Краснопольской общине", - уточнили в ОВА.

В результате вражеской атаки, по данным администрации, предварительно, погибли два человека, трое получили ранения.

Последствия атаки РФ

Поврежден дом культуры, административные здания. На месте работают все необходимые службы. Последствия враждебного обстрела уточняются.

Обстрелы Сумской области

29 мая оккупанты атаковали Сумскую область.

Ранее в ОВА рассказали, что ночью и утром россияне совершили два обстрела, ударив по Конотопу и по Шалыгинской общине.

Также ПВО сбила российскую ракету.

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Сумская область Ракетный удар
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