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Ракетний удар по Сумській області: є загиблі та поранені

Суми, Середа 29 травня 2024 10:45
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Ракетний удар по Сумській області: є загиблі та поранені Фото: росіяни вдарили по Краснопіллю Сумської області 29 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Росіяни вдарили по Краснопіллю Сумської області у середу, 29 травня. Є жертви та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

"Сьогодні, 29 травня з території рф було здійснено ракетний удар по Краснопільський громаді", - уточнили в ОВА.

Внаслідок ворожої атаки, за даними адміністрації, попередньо, загинуло дві людини, троє отримали поранення.

Наслідки атаки РФ

Пошкоджено будинок культури, адміністративні будівлі. На місці працюють всі необхідні служби. Наслідки ворожоого обстрілу уточнюються.

Обстріли Сумської області

29 травня окупанти атакували Сумську область.

Раніше в ОВА розповіли, що вночі та вранці росіяни здійснили два обстріли, вдаривши по Конотопу та по Шалигінській громаді.

Також ППО збила російську ракету.

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Сумська область Ракетний удар
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