RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар по Славянску: количество жертв снова возросло

Фото: количество жертв ракетного удара по Славянску возросло до девяти (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Спасатели достали из-под завалов разрушенного дома в Славянске Донецкой области тело погибшей женщины. В результате количество жертв вражеского ракетного удара увеличилось до девяти.

Об этом заявила спикер ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

По данным представителя ГСЧС, по состоянию на 23:50 спасатели извлекли из-под завалов многоквартирного дома в Славянске тело погибшей женщины. Продолжаются поиски еще четырех человек.

По данным МВД, российские войска выпустили по Славянску 7 ракет: повреждены 34 многоэтажки, 20 частных домов, объекты гражданской инфраструктуры и 12 автомобилей.

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли жилой квартал Славянска. По состоянию на 19:50 известно, что в результате удара врага погибли более пяти человек.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрел. Он подчеркнул, что за такие действия будет справедливая ответственность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украинуракетный удар