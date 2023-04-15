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Ракетний удар по Слов'янську: кількість жертв знову зросла

Фото: кількість жертв ракетного удару по Слов'янську зросла до дев'яти (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Константин Широкун

Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку у Слов'янську Донецької області тіло загиблої жінки. В результаті кількість жертв ворожого ракетного удару збільшилася до дев'яти.

Про це заявила речник ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

За даними представника ДСНС, станом на 23:50 рятувальники витягли з-під завалів багатоквартирного будинку у Слов'янську тіло загиблої жінки. Продовжуються пошуки ще чотирьох людей.

За даними МВС, російські війська випустили по Слов'янську 7 ракет: пошкоджено 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли житловий квартал Слов'янська . Станом на 19:50 відомо, що внаслідок удару ворога загинуло понад п'ять осіб.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріл. Він наголосив, що за такі дії буде справедлива відповідальність.

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