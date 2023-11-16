Ракетный удар по Селидово: под завалами до сих пор могут быть люди

Также продолжаются спасательные работы по состоянию на сегодняшнее утро, 16 ноября.

Как уточнили в ГСЧС, в результате проведенных работ обнаружены и изъяты тела 2 погибших.

"По предварительной информации, под завалами возможно пребывание еще 2 человек", - говорится в сообщении.

Данные о жертвах и пострадавших

Согласно последним данным, количество жертв российского ракетного обстрела Селидово составляет 2 человека.

Были травмированы три местных жителя, спасены 6 человек, среди которых есть ребенок.

Какие разрушения

"Разрушен 1 частный жилой дом, частично разрушен 4-х этажный жилой дом, повреждено 16 частных и 7 многоквартирных домов", - добавили в ГСЧС.

Аварийно-спасательные работы в Селидово на месте разрушения дома из-за российского ракетного удара (фото: t.me/dsns_telegram)

Обстрел Селидово

Напомним, прошлой ночью, 15 ноября, российские оккупанты нанесли ракетный удар по Селидово Донецкой области. В результате атаки была повреждена многоэтажка, и под завалами оказались люди.

Работникам ГСЧС совместно с полицейскими удалось достать из-под обломков здания мужчины и женщину, которых доставили в больницу. Также были спасены еще несколько людей, в том числе и ребенок. Пострадавших доставили в больницу.

В Донецкой областной прокуратуре проинформировали, что враг нанес четыре ракетных удара по жилым кварталам в Селидово, предварительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Более детально об ударе по Селидово и спасательных работах - читайте в материале РБК-Украина.