Ракетний удар по Селидовому: під завалами досі можуть бути люди

Також продовжуються рятувальні роботи станом на сьогоднішній ранок, 16 листопада.

Як уточнили в ДСНС, в результаті проведених робіт виявлено та вилучено тіла 2 загиблих.

"За попередньою інформацією, під завалами можливе перебування ще 2 осіб", - йдеться у повідомленні.

Дані про жертви та постраждалих

Згідно з останніми даними, кількість жертв російського ракетного обстрілу Селидового становить 2 особи.

Було травмовано трьох місцевих жителів, врятовано 6 людей, серед яких є дитина.

Які руйнування

"Зруйновано 1 приватний житловий будинок, частково зруйновано 4-поверховий житловий будинок, пошкоджено 16 приватних та 7 багатоквартирних будинків", - додали в ДСНС.

Аварійно-рятувальні роботи в Селидовому на місці руйнування будинку через російський ракетний удар (фото: t.me/dsns_telegram)

Обстріл Селидового

Нагадаємо, минулої ночі, 15 листопада, російські окупанти завдали ракетного удару по Селидовому Донецької області. Внаслідок атаки було пошкоджено багатоповерхівку, і під завалами опинилися люди.

Працівникам ДСНС спільно з поліцейськими вдалося дістати з-під уламків будівлі чоловіка та жінку, яких доправили до лікарні. Також було врятовано ще кількох людей, у тому числі і дитину. Постраждалих доправили до лікарні.

У Донецькій обласній прокуратурі поінформували, що ворог завдав чотири ракетні удари по житлових кварталах у Селидове, попередньо, із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Більш детально про удар по Селидовому та рятувальні роботи - читайте у матеріалі РБК-Україна.