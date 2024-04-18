Ракетный удар России по Чернигову: возросло количество жертв

Российские террористы нанесли по Чернигову три удара баллистическими ракетами "Искандер". Целью россиян был социальный объект, не связанный с критической инфраструктурой. Разрушены элементы стен с третьего по шестой этаж 8-этажного здания.

Также повреждения получили более 10 жилых домов, больница, центральный корпус "Черниговской политехники". Повреждены десятки автомобилей.

Вечером в среду была информация о 17 погибших и 78 пострадавших гражданских лицах, среди которых трое детей. Более 40 человек были доставлены в больницы.

Полиция опубликовала видео первых минут после обстрела города.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица направил письмо генсеку организации Антониу Гутерришу, в котором отметил недопустимость его бездействия относительно нелегитимного присутствия России в Совете Безопасности ООН, поскольку эта страна продолжает совершать террористические акты против гражданских лиц в Украине.

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