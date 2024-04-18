RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Ракетный удар России по Чернигову: возросло количество жертв

Фото: Поисково-спасательные работы на месте ракетного удара по Чернигову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Вадим Ребрина

По состоянию на утро в результате российского ракетного удара по социальной инфраструктуре Чернигова погибли 18 человек и 77 пострадали, в том числе 4 ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Три человека спасены из-под завалов.

58 лицам оказана психологическая помощь.

Кроме того, вывезено 1580 тонн строительного мусора, разобран 71% разрушенной части здания.

Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Удар России по Чернигову 17 апреля

Российские террористы нанесли по Чернигову три удара баллистическими ракетами "Искандер". Целью россиян был социальный объект, не связанный с критической инфраструктурой. Разрушены элементы стен с третьего по шестой этаж 8-этажного здания.

Также повреждения получили более 10 жилых домов, больница, центральный корпус "Черниговской политехники". Повреждены десятки автомобилей.

Вечером в среду была информация о 17 погибших и 78 пострадавших гражданских лицах, среди которых трое детей. Более 40 человек были доставлены в больницы.

Полиция опубликовала видео первых минут после обстрела города.

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица направил письмо генсеку организации Антониу Гутерришу, в котором отметил недопустимость его бездействия относительно нелегитимного присутствия России в Совете Безопасности ООН, поскольку эта страна продолжает совершать террористические акты против гражданских лиц в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговГСЧСРакетная атака