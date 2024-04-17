Полиция показала видео первых минут после удара РФ по Чернигову

Полицейские показали кадры первых минут после массированного ракетного обстрела Чернигова в среду, 17 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию Украины .

"Чернигов. Первые минуты после утренней ракетной атаки россиян. Поисково-спасательная операция продолжается", - рассказали правоохранители.

На кадрах виден дым от ракетных ударов окупантов по городу. Также в видео стражи порядка оказали помощь одному из пострадавших, наложив турникет.

"Он должен жить", - говорит полицейский о пострадавшем, которого он пытается спасти.

Обстрел Чернигова

Утром в части регионов Украины была объявлена воздушная тревога, в частности в Киеве, Киевской и Черниговской областях. Вскоре стало известно о взрывах в Чернигове.

Они стали следствием ракетных ударов россиян по городу. Прогремели три взрыва, каждый из которых спровождался ударом ракеты, вероятно "Искандер".

Спасательная операция продолжается. Уже известно о 14 погибших и 61 раненом, среди которых трое детей. Во время атаки были повреждены медучреждение и корпус университета. Троих людей удалось спасти, еще трое считаются пропавшими без вести.

Подробнее о последствиях этой атаки - в материале РБК-Украина.