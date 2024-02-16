В Миргородском районе был слышен взрыв во время ракетной атаки
В Миргородском районе Полтавской области раздался взрыв в ночь на 16 февраля. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ракетных ударов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне. Полтава".
Взрыв в Миргородском районе раздался в 00:06.
Ранее в командовании Воздушных сил Вооруженных сил Украины фиксировали движение ракет противника в направлении Миргорода.
"Ракета, вероятно Х-59 в направлении Миргорода!.. Еще ракета в направлении Миргорода!" - говорилось в объявлениях около полуночи.
Военные призвали местных жителей находиться в укрытиях.
Ракетный обстрел Украины 15 февраля
Напомним, прошлой ночью и рано утром российские оккупанты в очередной раз прибегнули к массированным ударам по территории Украины. Враг применил:
- 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, которые были запущены с самолетов стратегической авиации ТУ-95мс;
- 2 ракеты морского базирования "Калибр", которые были запущены из Новороссийска, России;
- баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23, которые были запущены из Воронежа, России;
- зенитные управляемые ракеты С-300, которые были запущены из Белгородской области, России;
- управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были запущены с временно оккупированных территорий Запорожской области и Курской области, России.
Силами и средствами противовоздушной обороны были уничтожены 13 ракет противника разных типов.
Все подробности российской массированной воздушной атаки 15 февраля - в материале РБК-Украина.
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