Ракетный удар по порту в Одесской области: количество жертв и пострадавших возросло

"Восемь жизней оборвала вражеская атака в Одесской области, еще двадцать семь человек получили ранения", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что вчера вечером Россия осуществила ракетный удар по объекту портовой инфраструктуры Одесского района. Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре удара.

"На стоянке загорелись грузовые автомобили, также получили повреждения легковые автомобили. Все пожары оперативно ликвидированы", - написали спасатели.

Фото: РФ атаковала автомобили с людьми в том числе (ГСЧС Украины)