Ракетный удар по порту в Одесской области: количество жертв и пострадавших возросло

Фото: россияне атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области (ГСЧС)
Автор: Маловичко Юлия

Возросло количество жертв в результате атаки РФ баллистикой на портовую инфраструктуру Одесской области 19 декабря. Также известно об уже 27 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спасателей в Telegram.

"Восемь жизней оборвала вражеская атака в Одесской области, еще двадцать семь человек получили ранения", - говорится в сообщении.

В ГСЧС напомнили, что вчера вечером Россия осуществила ракетный удар по объекту портовой инфраструктуры Одесского района. Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре удара.

"На стоянке загорелись грузовые автомобили, также получили повреждения легковые автомобили. Все пожары оперативно ликвидированы", - написали спасатели.

 

Фото: РФ атаковала автомобили с людьми в том числе (ГСЧС Украины)

Атака РФ на порты Одесской области 19 декабря

Напомним, накануне оккупанты нанесли массированный удар баллистическими ракетами по объекту портовой инфраструктуры Одесского района. В результате обстрела вспыхнули грузовики на парковочной зоне.

Сначала сообщалось о семи погибших и 15 раненых человек.

Также отметим, что в Одесской области из-за многочисленных террористических актов россиян против энергетической инфраструктуры возникла чрезвычайная ситуация уже государственного уровня.

