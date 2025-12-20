Ракетный удар по порту в Одесской области: количество жертв и пострадавших возросло

Возросло количество жертв в результате атаки РФ баллистикой на портовую инфраструктуру Одесской области 19 декабря. Также известно об уже 27 пострадавших.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спасателей в Telegram.
"Восемь жизней оборвала вражеская атака в Одесской области, еще двадцать семь человек получили ранения", - говорится в сообщении.
В ГСЧС напомнили, что вчера вечером Россия осуществила ракетный удар по объекту портовой инфраструктуры Одесского района. Часть пострадавших находилась в автобусе, который оказался в эпицентре удара.
"На стоянке загорелись грузовые автомобили, также получили повреждения легковые автомобили. Все пожары оперативно ликвидированы", - написали спасатели.
Фото: РФ атаковала автомобили с людьми в том числе (ГСЧС Украины)
Напомним, накануне оккупанты нанесли массированный удар баллистическими ракетами по объекту портовой инфраструктуры Одесского района. В результате обстрела вспыхнули грузовики на парковочной зоне.
Сначала сообщалось о семи погибших и 15 раненых человек.
Также отметим, что в Одесской области из-за многочисленных террористических актов россиян против энергетической инфраструктуры возникла чрезвычайная ситуация уже государственного уровня.