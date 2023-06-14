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Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море

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Среда 14 июня 2023 00:28
Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море Фото: Россия вывела в Черное море подлодку - ракетоноситель (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Российская оккупационная армия увеличила корабельную группировку ракетоносителей в Черном море.

Об этом заявил спикер ОК "Юг" Владислав Назаров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Несмотря на штормовую погоду, враг вывел на боевое дежурство в Черном море 2 надводных ракетоносителя, к которым впоследствии присоединился еще один, подводный.

По информации оперативного командования "Юг", суммарный залп "Калибров" увеличен до 20. Уровень ракетной угрозы остается очень высоким.

"На примере трагедии в Кривом Роге очевидно, что враг способен коварно атаковать абсолютно мирные гражданские объекты", - говорится в сообщении.

Людей призывают не игнорировать предупреждение о воздушной тревоге и переходить в укрытие.

Ракетные удары РФ по Украине

Ночью, 13 июня, российские военные нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Попали в жилой дом и частное предприятие. Число пострадавших возросло до 36 человек.

Также из-за обстрела Кривого Рога было повреждено здание ТЭЦ и обесточены три шахты с людьми.

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