Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших выросло до пяти

"Враг в очередной раз атаковал наш город. Силы обороны сбили обе ракеты, но зафиксировано падение обломков. Пострадали 5 человек, в том числе 15-летний подросток, находившийся на момент сбития на улице, он госпитализирован в детскую клиническую больницу", - пишет Труханов.

По словам городского головы, в результате падения обломков было повреждено одно из городских социальных учреждений, а также выбито несколько окон. Персонал заведения на момент атаки находился в укрытии.

Ракетная атака на Одессу 29 марта

Сегодня, 29 марта, российские террористы атаковали Одессу из акватории Черного моря. Враг направил на город 2 управляемые авиационные ракеты. Несмотря на то, что обе цели были сбиты, в результате падения обломков ранения получили гражданские.

Воздушные силы Украины уточнили, что во время вражеской атаки над Одесской областью были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Как рассказывал глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, среди пострадавших двое детей: 10 и 15 лет.

Тем временем Силы обороны Юга показали последствия ударов.