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Ракетный удар по Одессе: количество пострадавших выросло до пяти

Фото: в Одессе выросло количество пострадавших в результате ракетного удара (t.me/truonline)
Автор: Сергей Пышкин

Число пострадавших в результате сегодняшней атаки террористов на Одессу возросло до пяти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Одессы Геннадия Труханова.

"Враг в очередной раз атаковал наш город. Силы обороны сбили обе ракеты, но зафиксировано падение обломков. Пострадали 5 человек, в том числе 15-летний подросток, находившийся на момент сбития на улице, он госпитализирован в детскую клиническую больницу", - пишет Труханов. 

По словам городского головы, в результате падения обломков было повреждено одно из городских социальных учреждений, а также выбито несколько окон. Персонал заведения на момент атаки находился в укрытии. 

Ракетная атака на Одессу 29 марта

Сегодня, 29 марта, российские террористы атаковали Одессу из акватории Черного моря. Враг направил на город 2 управляемые авиационные ракеты. Несмотря на то, что обе цели были сбиты, в результате падения обломков ранения получили гражданские.

Воздушные силы Украины уточнили, что во время вражеской атаки над Одесской областью были уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Как рассказывал глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, среди пострадавших двое детей: 10 и 15 лет.

Тем временем Силы обороны Юга показали последствия ударов.

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