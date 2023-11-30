Ракетный удар по Новогродовке: число погибших возросло

По данным ведомства, по состоянию на 16:00 известно, что из-под завалов жилого дома достали тело еще одного мужчины.

Фото: спасательная операция в Новогродовке продолжается (t.me/dsns_telegram)

"Установлено, что погибшим является 55-летний житель дома", - сказано в сообщении.

В МВД уточняют, что под завалами может находиться семья: 33-летняя женщина, 38-летний мужчина и 8-летняя девочка.

Спасательная операция продолжается.

Удар по Новогродовке

Напомним, сегодня, 30 ноября, ночью российские оккупанты обстреляли ракетами Покровский район Донецкой области.

В Новогродовке ракета попала по жилому дому. Под завалами обнаружили тело 62-летнего мужчины.

Также известно, что из-за атаки пятеро мирных жителей получили ранения: 13-летний мальчик, 62-летний мужчина и три женщины в возрасте 42, 58 и 63 года.