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Ракетный удар по Новогродовке: число погибших возросло

Фото: в Новогродовке увеличилось число погибших из-за ракетного удара (t.me/dsns_telegram)
Автор: Иван Носальский

В результате ракетного удара российских оккупантов по городу Новогродовка Донецкой области погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины в Telegram.

По данным ведомства, по состоянию на 16:00 известно, что из-под завалов жилого дома достали тело еще одного мужчины. 

 

Фото: спасательная операция в Новогродовке продолжается (t.me/dsns_telegram)

"Установлено, что погибшим является 55-летний житель дома", - сказано в сообщении. 

В МВД уточняют, что под завалами может находиться семья: 33-летняя женщина, 38-летний мужчина и 8-летняя девочка. 

Спасательная операция продолжается. 

Удар по Новогродовке

Напомним, сегодня, 30 ноября, ночью российские оккупанты обстреляли ракетами Покровский район Донецкой области. 

В Новогродовке ракета попала по жилому дому. Под завалами обнаружили тело 62-летнего мужчины. 

Также известно, что из-за атаки пятеро мирных жителей получили ранения: 13-летний мальчик, 62-летний мужчина и три женщины в возрасте 42, 58 и 63 года.

 

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