UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетний удар по Новогродівці: кількість загиблих зросла

Фото: у Новогродівці збільшилося число загиблих через ракетний удар (t.me/dsns_telegram)
Автор: Іван Носальський

Внаслідок ракетного удару російських окупантів по місту Новогродівка Донецької області загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство внутрішніх справ України в Telegram.

За даними відомства, станом на 16:00 відомо, що з-під завалів житлового будинку дістали тіло ще одного чоловіка.

 

Фото: рятувальна операція у Новогродівці триває (t.me/dsns_telegram)

"Встановлено, що загиблим є 55-річний мешканець будинку", - йдеться у повідомленні.

У МВС уточнюють, що під завалами може перебувати родина: 33-річна жінка, 38-річний чоловік та 8-річна дівчинка.

Рятувальна операція продовжується.

Удар по Новогродівці

Нагадаємо, сьогодні, 30 листопада, уночі російські окупанти обстріляли ракетами Покровський район Донецької області.

У Новогродівці ракета потрапила по житловому будинку. Під завалами виявили тіло 62-річного чоловіка.

Також відомо, що через атаку п'ятеро мирних жителів отримали поранення: 13-річний хлопчик, 62-річний чоловік та три жінки віком 42, 58 та 63 роки.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВійна Росії проти Україниракетный удар