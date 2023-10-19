Ракетный удар по Николаевскому району: количество погибших выросло

Российские войска сегодня, 18 октября, обстреляли Степовское общество в Николаевской области. В результате вражеской атаки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины в Telegram .

"Погибли два человека, их тела деблокировали спасатели из-под завалов разрушенного здания заведения питания, один человек ранен", - говорится в сообщении.

Правоохранители отмечают, что в результате удара также повреждены жилые дома и сельхозпредприятие.

Также опубликовали фото последствий ракетного удара РФ

Ранее руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал, что в результате российской атаки погибла женщина.

Обстрелы Николаевской области

Напомним, российские оккупанты уже неоднократно обстреливали Николаев, в результате чего погибали и получали ранения мирные жители города, в том числе враг прибегал к разрушению инфраструктуры.

В ночь на 1 октября, например, террористы атаковали регион дронами-камикадзе. Тогда же было повреждено складское помещение сельскохозяйственного предприятия и забор.

В частности, 20 июля, во время очередных обстрелов, стало известно о погибшем. Спасатели извлекли тело погибшего из-под завалов в центре города.