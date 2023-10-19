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Ракетний удар по Миколаївському районі: кількість загиблих зросла

Миколаївська область, Четвер 19 жовтня 2023 00:02
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Ракетний удар по Миколаївському районі: кількість загиблих зросла Фото: внаслідок ракетної атаки РФ по Миколаївському районі к-ть загиблих зросла (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська сьогодні, 18 жовтня, обстріляли Степівську громаду в Миколаївській області. Внаслідок ворожої атаки загинули дві особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України в Telegram.

"Загинули дві особи, їх тіла деблокували рятувальники з-під завалів зруйнованої будівлі закладу харчування, одна особа поранена", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці зазначають, що внаслідок удару також пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство.

Також опублікували фото наслідків ракетного удару РФ

Ракетний удар по Миколаївському районі: кількість загиблих зросла

Раніше керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомляв, що внаслідок російської атаки загинула жінка.

Обстріли Миколаївської області

Нагадаємо, російські окупанти вже неодноразово обстрілювали Миколаїв, внаслідок чого гинули та отримували поранення мирні жителі міста, зокрема ворог вдавався до руйнування інфраструктури.

В ніч на 1 жовтня, наприклад, терористи атакували регіон дронами-камікадзе. Тоді ж було пошкоджено складське приміщення сільськогосподарського підприємства та паркан.

Зокрема 20 липня, під час чергових обстрілів, стало відомо про загиблого. Рятувальники дістали тіло загиблого з-під завалів у центрі міста.

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Миколаївська область ракетный удар
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