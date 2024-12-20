Ракетный удар по Кривому Рогу: из-под завалов деблокировали людей, среди них подросток

Чиновник рассказал, что в результате российского ракетного удара по Кривому Рогу был разбит двухэтажный дом.

Из-под завалов достали девочку-подростка и мужчину", - передал глава ОВА.

Кроме того, проинформировал Лысак, в городе также были побиты окна в 10-этажке.

"Детали выясняем", - добавил чиновник.

Обновлено: пострадали 3 человека

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате российского ракетного удара в Кривом Роге был частично разрушен 2-этажный многоквартирный жилой дом.

"Предварительно, пострадали 3 человека. Из-под завалов чрезвычайники спасли 2 человека: 38-летнего мужчину и 15-летнюю девочку", - говорится в заявлении чрезвычайников.

Кроме того, в ГСЧС рассказали, что поисковые и аварийно-спасательные работы в городе были завершены.

Чрезвычайники также обнародовали фото с места "прилета" в Кривом Роге из-за российского ракетного удара.

Обновлено: количество раненых возросло до 5

По словам начальника Совета обороны города Александра Вилкула в публикации в Telegram в 01:46, по состоянию на данный момент известно уже о 5 пострадавших - девочка 15 лет, двое мужчин 38 и 49 лет, и две женщины 30 и 82 лет.

"Из них двух человек спасли из-под завалов благодаря патрульной полиции и ГСЧС. Все средней тяжести", - рассказал он.

Также Вилкул сообщил, что из-за попадания врагом баллистической ракетой в жилую двухэтажку было много поврежденных многоэтажек вокруг и зданий в частном секторе.

Развертывается штаб помощи людям. Аварийно-спасательная операция в городе уже завершена.

Российские удары по Кривому Рогу

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге вечером 19 декабря прогремел взрыв во время ракетной атаки со стороны российских захватчиков. В Воздушных силах сообщали об угрозе баллистики в этот момент. В сторону города двигалась скоростная цель.

Позже руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул рассказал о попадании в жилой дом.

Отметим, что данный обстрел Кривого Роза с применением баллистики состоялся практически через сутки после прошлой атаки. Вчера вечером, 18 декабря, в Кривом Роге также прозвучали взрывы на фоне угрозы баллистики.

После вражеской атаки 18 декабря вокруг Кривого Рога фиксировали отключения электропитания. Позже стало известно, что в городе были повреждения гражданской и энергетической инфраструктуры. Среди пострадавших объектов была больница и многоэтажки.