Ракетный удар по Кривому Рогу: в городе фиксируют отключение света

В районе города Кривой Рог после российских ракетных ударов вечером 18 декабря фиксируют отключение электропитания. Готовятся развернуть для граждан Штаб помощи.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"Есть отключение электричества вокруг. Остальное позже", - написал он.

Говоря о последствиях российского обстрела города, Вилкул отметил, что продолжается работа экстренных служб над их устранением.

"Все понимаем, все работаем", - сказал председатель Совета обороны города.

Он добавил, что после вражеского обстрела будет развернут Штаб помощи людям, где можно будет оставить заявления на материальную помощь от города, решить вопросы по строительным материалам, коммунальным бригадам и т.д. Его откроют "в ближайшей школе через дорогу (местные поймут)".

Ракетная атака на Кривой Рог

Напомним, после одиннадцати часов вечера 18 декабря в Кривом Роге прогремели взрывы.

Перед тем было объявлено об угрозе баллистики, и фиксировалось движение по меньшей мере двух скоростных целей в сторону города.

Местные власти подтвердили данные об обстреле Кривого Рога, и пообещали предоставить более подробную информацию о последствиях позже.