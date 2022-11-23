Ракетный удар по Киевской области: четыре человека погибли, десятки ранены

"К сожалению, у нас трагедия в городе Вышгород. Погибли четыре человека в результате попадания вражеской ракеты в жилой многоэтажный дом. Помимо этого в этом же доме 27 человек ранены, из них четыре ребенка", - рассказал Кулеба.

При этом он добавил, что всего в регионе от ударов россиян пострадали 34 человека.

По его словам, критическая инфраструктура уже работает на генераторах. Энергетики начали восстанавливать электроснабжение и оно появится "в ближайшие часы".

Кулеба напомнил, что в области в каждой общине работают "пункты несокрушимости", там есть электричество, интернет, тепло и вода.