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В результате обстрела Киевской области есть погибший и десятки пострадавших

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Киевская область, Среда 23 ноября 2022 16:20
В результате обстрела Киевской области есть погибший и десятки пострадавших Фото: в результате обстрела Киевской области есть погибший и десятки пострадавших (facebook.com/MNSDNE)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные обстреляли объекты критической инфраструктуры, а также многоэтажки и частный сектор в Киевской области 23 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Алексея Кулебу.

В частности, россияне попали в многоэтажку в Вышгороде и в частный сектор в Чабанах.

"Более 20 пострадавших, которым уже оказывается вся необходимая помощь. К сожалению, один погибший", - написал Кулеба.

Кроме того, Киевская область полностью обесточена. Также отчасти нет отопления и водоснабжения.

При этом в области разворачиваются "Пункты Несокрушимости", где есть тепло, связь и альтернативное питание. Вся информация о них есть на сайтах районных советов и органов местного самоуправления.

Напомним, сегодня Россия устроила очередной массированный обстрел Украины.

Во всех регионах Украины ввели аварийные отключения.

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