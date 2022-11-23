Ракетний удар по Київській області: четверо людей загинули, десятки поранено

"На жаль, у нас трагедія у місті Вишгород. Загинули чотири людини внаслідок влучення ворожої ракети до житлового багатоповерхового будинку. Крім цього в цьому ж будинку 27 людей поранено, з них четверо дітей", - розповів Кулеба.

При цьому він додав, що всього в регіоні від ударів росіян постраждали 34 особи.

За його словами, критична інфраструктура вже працює на генераторах. Енергетики почали відновлювати електропостачання і воно з'явиться "найближчим часом".

Кулеба нагадав, що в області у кожній громаді працюють "пункти незламності", там є електрика, інтернет, тепло та вода.