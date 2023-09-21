Ракетный удар по Киеву: сбиты более 20 целей, первые фото последствий

Сколько сбили ракет

При отражении ракетной атаки по Киеве силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 враждебных целей!

"Предварительно из примерно 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55", рассказали в КМВА.

В результате сбития ракет произошло падение обломков в нескольких районах столицы.

Последствия атаки

В этом районе столицы повреждены СТО, заведение профтехобразования, двухэтажный дом и два автомобиля.

Кроме того, в Дарницком районе ранения получили семь человек, трое из них госпитализированы. Среди них 18-летняя девочка и 9-летняя девочка.

Последствия падения обломков ракет в Киеве в Дарницком районе

Последствия атаки в Киеве

Отметив, что всего в столице падения обломков ракет противника также зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах.

В Святошинском районе исчезли свет и вода. Позже сообщили о возобновлении електроснабжения.

В Шевченковском районе обломки повредили газовую трубу, однако возгорание не произошло.

В Дарницком районе повреждены СТО, заведение профтехобразования, двухэтажный дом и два автомобиля. Ранения получили семь человек, трое из них госпитализированы. Среди них 18-летняя девочка и 9-летняя девочка.

В Голосеевском районе пострадавших и разрушений нет.