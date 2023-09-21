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Ракетний удар по Києву: збито понад 20 цілей, перші фото наслідків

Фото: наслідки ракетної атаки по Києву 9t.me/VA_Kyiv)
Автор: Володимир Костирін

У Києві внаслідок російської ракетної атаки та падіння уламків збитих цілей у Дарницькому районі сталася пожежа, було пошкоджено декілька будівель, а також отримали поранення семеро людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Скільки збили ракет

Під час відбиття ракетної атаки по Києві силами та засобами ППО було знищено понад 20 ворожих цілей!

"Попередньо з приблизно 10-ти літаків стратегічної авіації Ту-95МС  випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55", розповіли в КМВА. 

Наслідки атаки

У цьому районі столиці пошкоджено СТО, заклад профтехосвіти, двоповерховий будинок та два автомобілі.

Крім того, у Дарницькому районі поранення отримали семеро людей, троє з них госпіталізовані. Серед них 18-річна дівчинка та 9-річна дівчинка.

 

Наслідки падіння уламків ракет у Києві у Дарницькому районі

Наслідки атаки у Києві

Зазначивши, що всього в столиці падіння уламків ракет противника також зафіксовано в Голосіївському, Дарницькому, Шевченківському та Деснянському районах .

У Святошинському районі зникли світло та вода. Пізніше повідомили про поновлення електропостачання.

У Шевченківському районі уламки пошкодили газову трубу, проте спалаху не сталося.

У Дарницькому районі пошкоджено СТО, заклад профтехосвіти, двоповерховий будинок та два автомобілі. Поранення отримали семеро людей, троє з них госпіталізовані. Серед них 18-річна дівчинка та 9-річна дівчинка.

У Голосіївському районі постраждалих та руйнувань немає.

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Київракетный удар