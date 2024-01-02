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Ракетный удар по Киеву: в КГВА уточнили количество пострадавших

Фото: последствия ракетного удара РФ по Киеву 2 января (РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в результате российского масштабного ракетного удара во вторник, 2 января, количество пострадавших увеличилось до 49 человек. Жертвами воздушной атаки захватчиков в столице стали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (МВА) Сергея Попко.

Чиновник обновил данные о последствиях ракетных обстрелов россиян по Киеву сегодня утром.

"По состоянию на 16:10 погибли 2 человека, 49 человек пострадали", - говорится в сообщении.

Он также уточнил, что в большинстве случаев у пострадавших фиксируют минно-взрывные травмы.

Воздушные удары РФ 2 января

Сегодня, 2 января, российские оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе и ракеты ночью и утром. Под массированным ударом оказались, в частности, Киев и Харьков, но взрывы раздавались также и в других регионах.

По предварительной информации, захватчики выпустили по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed. Силам ПВО ВСУ удалось уничтожить 72 ракеты и все беспилотники.

Все подробности по последствиям ракетной атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

Детальнее о новой массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.

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