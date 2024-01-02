Ракетный удар по Киеву: в КГВА уточнили количество пострадавших

Чиновник обновил данные о последствиях ракетных обстрелов россиян по Киеву сегодня утром.

"По состоянию на 16:10 погибли 2 человека, 49 человек пострадали", - говорится в сообщении.

Он также уточнил, что в большинстве случаев у пострадавших фиксируют минно-взрывные травмы.

Воздушные удары РФ 2 января

Сегодня, 2 января, российские оккупанты запустили по Украине дроны-камикадзе и ракеты ночью и утром. Под массированным ударом оказались, в частности, Киев и Харьков, но взрывы раздавались также и в других регионах.

По предварительной информации, захватчики выпустили по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе Shahed. Силам ПВО ВСУ удалось уничтожить 72 ракеты и все беспилотники.

Все подробности по последствиям ракетной атаки на Киев - в материале РБК-Украина.

Детальнее о новой массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.