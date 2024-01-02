ua en ru
Вт, 02 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обломки на домах и отключение света: что известно о последствиях атаки на Киев

Украина, Вторник 02 января 2024 08:24
UA EN RU
Обломки на домах и отключение света: что известно о последствиях атаки на Киев Фото: ракетный удар нанесли по Киеву (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Российские войска нанесли очередной массированный удар по Киеву. В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах, отключение света, воды и пожары.

О последствиях ракетной атаки - в материале РБК-Украина.

При подготовке материалов использовались данные Киевской городской военной администрации (КГВА), мэра Киева Виталия Кличко, пресс-службы ДТЭК.

Обновлено в 09:10. Как сообщил мэр Виталий Кличко, в настоящее время 16 пострадавших в многоэтажном доме в Соломенском районе, где произошло возгорание в результате ракетной атаки. 15 из них медики были госпитализированы.

В Подольском районе горит складское здание. Пожар на площади 2000 кв. Экстренные службы работают на месте, сообщил он.

Обновлено в 9:10. По данным КГВА, в результате ракетной атаки:

- В Подольском районе повреждены магистрали водоснабжения и горят не менее 6 авто;
– В Соломенском районе, зафиксировано возгорание двух многоэтажных жилых домов;
- в Деснянском р-не предварительно возгорание супермаркета;
- в Дарницком районе повреждены нежилые помещения;
- в Голосеевском р-не падение обломков на открытой территории.
- в Печерском районе - на крышу 9-ти этажного жилого дома; еще один многоэтажный дом и частный дом;
- в Оболонском р-не есть возгорание жилого дома, падение обломков на территорию нежилой застройки и складских помещений:
- в Святошинском р-не (уточняется);
- в Подольском р-не возгорание на территории рынка; повреждена газовая труба, а также падение обломков на нежилую застройку. Также возможно возгорание жилого дома. Информация проверяется.
– Шевченковский район - падение обломков на открытую территорию.

По сообщению ДТЭК, из-за атаки временно отсутствует свет в части домов в Шевченковском, Святошинском, Голосеевском, Подольском и Оболонском районах.

Энергетики обещают вернуть свет, как только разрешит ситуация безопасности.

Обстрел Киева 29 декабря

Напомним, 29 декабря, Россия устроила самую масштабную атаку по территории Украины с начала вторжения. За несколько часов выпустили 158 ракет различных типов, а также ударные дроны-камикадзе. В частности, в небе над Киевом было сбито более 30 вражеских целей.

По состоянию на 1 января в столице обнаружили уже 29 погибших людей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ракети
NEWS
В воздухе "Кинжалы". Украина под массированной атакой: что известно сейчас
В воздухе "Кинжалы". Украина под массированной атакой: что известно сейчас
DAILY
Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году
РБК-Украинаинформационное агентство Между плохими и сложными решениями: почему у Украины нет права на ошибку в 2024 году