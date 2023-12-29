ua en ru
Пт, 29 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полиция в Киеве перекрыла несколько улиц для ликвидации последствий ракетной атаки

Украина, Пятница 29 декабря 2023 11:19
UA EN RU
Полиция в Киеве перекрыла несколько улиц для ликвидации последствий ракетной атаки Фото: полиция перекрыла несколько улиц в Киеве (patrolpolice.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

В связи с ликвидацией последствий ракетной атаки на Киев полиция перекрыла несколько улиц в разных районах столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

Для обеспечения охраны места происшествия движение транспорта перекрыто по адресам:

  • перекресток улицы Николая Ушакова и улицы Академика Ефремова;
  • перекресток улицы Чернобыльской и улицы Ирпенской;
  • улица Юрия Ильенко: от улицы Митрофана Довнар-Запольского до улицы Глубочицкой.

На местах происшествия патрульные оказывают помощь оперативным службам и гражданам.

Удар по Киеву

Напомним, во время массированного удара по Украине 29 декабря силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом было поражено более 30 воздушных целей.

По данным КГВА, в Киеве воздушная тревога объявлялась трижды и продолжалась почти 5 часов. Во время последней тревоги столица была актирована несколькими десятками ракет разного типа. Они заходили на город волнами и по разным направлениям.

В нескольких районах Киева возникли пожары. В Подольском районе, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 кв. м производится поиск пострадавших. Предварительно под завалами находятся 10 человек.

По уточненным данным, всего в Киеве после ракетного удара один погибший, 21 человек ранен.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев ракети
NEWS
Роддом, жилые дома, ТЦ. Украина под массированным ударом: что известно на этот момент
Роддом, жилые дома, ТЦ. Украина под массированным ударом: что известно на этот момент
DAILY
Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Пошло не по плану. Что помешало Украине прорвать фронт и чего ждать от войны в 2024 году