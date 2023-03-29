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Россияне обстреляли село в Харьковской области, трое гражданских пострадали

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Среда 29 марта 2023 17:03
Россияне обстреляли село в Харьковской области, трое гражданских пострадали Фото: россияне обстреляли село в Харьковской области, трое гражданских пострадали (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные обстреляли село Подолы Купянского района Харьковской области. К сожалению, есть пострадавшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В результате обстрела пострадали трое гражданских женщин 70, 69 и 68 лет.

"Они все госпитализированы с множественными осколочными ранениями. Состояние одной женщины - тяжелое. Другие в среднем состоянии", - пишет глава ОВА.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 150 ударов по Двуречней Купянского района Харьковской области.

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