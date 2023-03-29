Россияне обстреляли село в Харьковской области, трое гражданских пострадали

Российские военные обстреляли село Подолы Купянского района Харьковской области. К сожалению, есть пострадавшие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

В результате обстрела пострадали трое гражданских женщин 70, 69 и 68 лет. "Они все госпитализированы с множественными осколочными ранениями. Состояние одной женщины - тяжелое. Другие в среднем состоянии", - пишет глава ОВА.