Россияне обстреляли село в Харьковской области, трое гражданских пострадали
Фото: россияне обстреляли село в Харьковской области, трое гражданских пострадали (Getty Images)
Российские военные обстреляли село Подолы Купянского района Харьковской области. К сожалению, есть пострадавшие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
В результате обстрела пострадали трое гражданских женщин 70, 69 и 68 лет.
"Они все госпитализированы с множественными осколочными ранениями. Состояние одной женщины - тяжелое. Другие в среднем состоянии", - пишет глава ОВА.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 150 ударов по Двуречней Купянского района Харьковской области.
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