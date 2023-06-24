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Ракетный удар по Днепру. В России отличились очередным циничным заявлением

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Суббота 24 июня 2023 18:05
Ракетный удар по Днепру. В России отличились очередным циничным заявлением Фото: Ракетный удар по Днепру (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны России отличилось очередным циничным заявлением по поводу обстрелов Украины. В частности, ракетного удара по Днепру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ.

"Сегодня ночью Воздушно-космическим силами России нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по центрам радиотехнической разведки и авиационной технике воздушных сил Украины на аэродромах "Канатово" в Кировоградской области, а также "Днепр", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве заявили, что "все назначенные объекты поражены" и "цель удара достигнута".

Удар по Днепру

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что в результате ракетного удара повреждены почти 30 домов.

"Вот такой "аэропорт" у российских оккупантов. Почти 30 мирных домов получили повреждения, некоторые из которых непригодны для восстановления", - написал он в Telegram.

В результате ночной атаки пострадали восемь человек, в том числе двое детей (ребята 9 и 16 лет). Четверо человек госпитализированы.

Подробнее о последствиях ночной атаки - читайте в материале РБК-Украина.

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Днепр Война России против Украины Министерство обороны РФ
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