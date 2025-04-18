Ракетный удар по Днепру: повреждены отель и фитнес-центр (фото последствий)

Чиновник в своем Telegram-канале рассказал детали о российском ракетном ударе по Днепру этим утром, и показал фото последствий обстрела.

"В результате ракетной атаки в самом Днепре повреждены фитнес-центр, отель и офис", - рассказал руководитель ОВА.

Кроме того, в Подгородном загорелась сухая трава, а также там были повреждены частные дома и теплицы

Также чиновник добавил, что был пожар также в Новоалександровской громаде, где "горело имущество в хозяйственной постройке", при этом огонь уже потушили.

К счастью, никто не пострадал, рассказал Лысак.

Он также сообщил, что в Днепропетровской области благодаря работе сил и средств противовоздушной обороны были уничтожены 3 ракеты и 3 БПЛА противника.

Последствия российских обстрелов 18 апреля в Днепровском районе (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Другие обстрелы в Днепропетровской области

Также глава ОГА рассказал, что Никопольский район снова подвергся ударам со стороны российских оккупантов. Для атак враг использовал дроны-камикадзе, а также бил из реактивных систем залпового огня.

"Пострадали Никополь, Мировская и Марганецкая громады", - проинформировал чиновник.

Он уточнил, что из-за обстрела были повреждены многоэтажка, частный дом, авто, а также линия электропередач и газопровод.

"Обошлось без погибших и раненых", - сообщил Лысак.

Кроме того, росармия ударила FPV-дроном по Зеленодольской громаде Криворожского района - там горела сухая трава.

"Под ударом была также Синельниковщина. А именно - Славянская громада. Загорелись здание, которое не эксплуатируется, и авто. Повреждены лицей, детсад, три десятка частных домов и несколько машин", - говорится в публикации главы ОВА.

Ракетный удар РФ по Украине утром 18 апреля

Как сообщалось ранее, утром почти одновременно в городах Харьков и Днепр прогремели взрывы.

Перед тем в Воздушных силах предупреждали об угрозе ракетных ударов со стороны российских оккупантов. В частности, фиксировалось движение вражеских ракет в сторону Днепра.

Позже стало известно, что россияне ударили по густонаселенному району Харькова баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Из-за вражеского обстрела в городе уже известно о более 50 пострадавших, а также об одном погибшем.