Ракетний удар по Дніпру: пошкоджено готель і фітнес-центр (фото наслідків)

Чиновник у своєму Telegram-каналі розповів деталі про російський ракетний удар по Дніпру цього ранку, та показав фото наслідків обстрілу.

"Внаслідок ракетної атаки у самому Дніпрі пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс", - розповів керівник ОВА.

Крім того, у Підгородному зайнялася суха трава, а також там були понівечені приватні будинки і теплиці

Також чиновник додав, що була пожежа також у Новоолександрівській громаді, де "горіло майно в господарській споруді", при цьому вогонь вже загасили.

На щастя, ніхто не постраждав, розповів Лисак.

Він також поінформував, що у Дніпропетровській області завдяки роботі сил та засобів протиповітряної оборони були знищені 3 ракети та 3 БПЛА противника.

Наслідки російських обстрілів 18 квітня у Дніпровському районі (фото: t.me/dnipropetrovskaODA)

Інші обстріли у Дніпропетровській області

Також глава ОВА розповів, що Нікопольський район знову зазнав ударів з боку російських окупантів. Для атак ворог використовував дрони-камікадзе, а також бив з реактивних систем залпового вогню.

"Потерпали Нікополь, Мирівська та Марганецька громади", - поінформував чиновник.

Він уточнив, що через обстріл були пошкоджені багатоповерхівка, приватна оселя, авто, а також лінія електропередач та газогін.

"Минулося без загиблих та поранених", - повідомив Лисак.

Крім того, росармія вдарила FPV-дроном по Зеленодольській громаді Криворізького району - там горіла суха трава.

"Під ударом була також Синельниківщина. А саме - Слов'янська громада. Зайнялися будівля, що не експлуатується, та авто. Пошкоджені ліцей, дитсадок, три десятки приватних будинків і кілька машин", - йдеться в публікації глави ОВА.

Ракетний удар РФ по Україні вранці 18 квітня

Як повідомлялося раніше, вранці майже одночасно у містах Харків та Дніпро прогриміли вибухи.

Перед тим у Повітряних силах попереджали про загрозу ракетних ударів з боку російських окупантів. Зокрема, фіксувався рух ворожих ракет у бік Дніпра.

Пізніше стало відомо, що росіяни вдарили по густонаселеному району Харкова балістичними ракетами з касетним начинням. Через ворожий обстріл у місті вже відомо про понад 50 постраждалих, а також про одного загиблого.